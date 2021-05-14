Американские войска покинули крупную авиабазу в афганской провинции Кандагар

Кабул, 14 мая. США вывели военнослужащих со второй по величине базы ВВС в афганской провинции Кандагар, сообщили СМИ со ссылкой на местный источник.

Официальной передачи базы под контроль Кабула не происходило, однако все американские военнослужащие покинули объект еще 12 мая, сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в афганской армии.

Силы Афганистана взяли под свой контроль все зоны на территории, сообщил глава аэропорта Кандагара Массуд Паштун. В последние месяцы в этой провинции наблюдались столкновения между правительственными силами и представителями движения «Талибан»1 (запрещено в России).

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее рассказал, где в Афганистане останутся американские солдаты после вывода войск из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.