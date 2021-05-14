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«Сельхозимперия»: новости о дорогих продуктах на Украине иронично восприняли в Сети

Экономика
«Сельхозимперия»: новости о дорогих продуктах на Украине иронично восприняли в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 14 мая. В Сети прокомментировали новость о том, что продукты обходятся украинцам дороже, чем жителям Европейского союза или Российской Федерации.

Украинцы покупают продовольствие по более высоким ценам, чем в Европе, сообщили авторы статьи в интернет-издании «Страна». Полякам намного дешевле обходятся хлеб и молоко, испанцам — рис, а россиянам — мясо, яйца и подсолнечное масло.

Пользователи Сети активно отреагировали на эти новости. Один из читателей иронично назвал Украину «сельхозимперией», а другой уверен, что сложившаяся ситуация только начинает набирать обороты.

«Подождем, пока к вам начнут завозить свекловичный сахар, растительную олию и сало. Собственно, сало-то к вам уже завозят — из Польши. Ровно как и гречку из Китая», — пишут в Сети.

Один из пользователей вспомнил про «байки» местных сельских жителей о низких ценах на продукты. В комментариях подшутили над украинцами, написав, что в стране покупателям еще и «доплачивают за продукты».

Политический и военный эксперт Юрий Дудкин ранее заподозрил власть Украины в намеренном умерщвлении местных пожилых граждан. Киев заинтересован в снижении расхода бюджетных средств, передает слова аналитика ФАН.

украина продукты цены на продукты Россия и украина реакция соцсетей украина и европа
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