Тюменский подросток попал под следствие после «шутки» о готовящемся теракте

Тюмень, 14 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся теракте. Преступление он совершил в день трагедии в Казани.

По версии следствия, 17-летний молодой человек отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений Тюменской области видео со стрельбой. Кроме того, он заявил об иных действиях, создающих опасность гибели людей, передает агентство URA.RU.

Силовикам удалось установить, откуда было отправлено сообщение. По месту жительства подозреваемого провели обыски и изъяли компьютер и телефон. После проверки информация о возможном теракте не подтвердилась.