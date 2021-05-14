McDonald's поднял минимальную зарплату для своих работников в США

Вашингтон, 14 мая. Одна из самых известных в мире сетей ресторанов быстрого питания увеличила минимальную почасовую оплату для своих работников в США.

Сотрудники McDonald's начального уровня раньше получали 11 долларов в час, а теперь их заработная плата не может быть ниже 17 долларов. Оплата начальника смены также стала выше: за каждый час работы он будет получать 20 долларов вместо 15.

Такое решение компании должно затронуть 36 тыс. человек в Соединенных Штатах. При полной нагрузке самый низкооплачиваемый сотрудник организации будет зарабатывать 1760 долларов в месяц, и это приблизительно равняется 130 тыс. рублей по текущему курсу.

Ведущий шоу «Поле чудес» ЛеонидЯкубович ранее рассказал, сколько получает в McDonald's его внучка.