Глава МО Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с командующим ЮВО ВС РФ

Ереван, 14 мая. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с командующим Южным военным округом России ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщает армянское военное ведомство.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Армении Тигран Авинян не исключил вероятность «плохого сценария» в Сюникской области. Он заявил, что необходимо быть готовыми к любому варианту развития событий.

Кроме того, парламент страны проведет вечером 14 мая внеочередное заседание, которое пройдет в закрытом режиме, сообщает ТАСС. Начнется сессия в 17:00 по Москве. На заседании парламент обсудит сложившуюся ситуацию на границе с Азербайджаном.