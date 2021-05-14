Массовые акции протеста против расизма прошли в Бразилии

Бразилиа, 14 мая. Бразильские организации провели протесты против репрессивной политики президента Жаира Болсонару в отношении черных в Национальный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 13 мая. Об этом сообщает агентство G1.
Ahora | Movimientos populares convocados por la @coalizaonegra marchan en São Paulo y las principales ciudades brasileñas bajo el lema: "Ni hambre, ni virus, ni bala".— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) May 13, 2021
Ft: @igor_hermano pic.twitter.com/b41XfETCyg
Участники демонстраций протестовали против расизма и насилия со стороны полиции по отношению к черному населению Бразилии. Некоторые из них обвиняли нынешнего президента в геноциде.
Протесты проходили в нескольких крупных городах страны.
#13DeMaioNasRuas de Piauí !✊????— @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 14, 2021
Ato na Praça da Liberdade, em Teresina, contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!
???? João Albert#ChacinaDoJacarezinho#ForaBolsonaroGenocida#CoalizãoNegraPorDireitos pic.twitter.com/M3W8Dgx7Q8
Вечером 13 мая примерно 1000 человек со свечами и плакатами, гласившими «Не убивай меня, убивай расизм», устроили шествие по центру Рио-де-Жанейро.
#13DeMaioNasRuas do RJ! ✊???? Ato na Candelária, no centro do Rio, contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!— @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 13, 2021
???? @fael_miranda#ChacinaDoJacarezinho #ForaBolsonaroGenocida #CoalizãoNegraPorDireitos pic.twitter.com/GhGEIlLUdX
Протестующие обвинили Болсонару в геноциде черного населения путем полицейского насилия. На некоторых плакатах осуждались действия полиции в ходе операции в Жакарезинью, в результате которой погибли 28 человек.
Правозащитники обвинили полицейских во «внесудебных убийствах», указывая на то, что многие жертвы в Жакарезинью не находились под следствием. Судья Федерального верховного суда Бразилии ранее отмечал, что он заметил признаки «произвольной казни» в ходе полицейской операции 6 мая.
Около тысячи человек собралось на главном проспекте Сан-Паулу, где проходила акция протеста против расизма и полицейского насилия.
#13DeMaioNasRuas de São Paulo !✊????— @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 14, 2021
Ato na Avenida Paulista, em São Paulo, contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!
???? @caiiochagas @fotografia.75#ChacinaDoJacarezinho#ForaBolsonaroGenocida#CoalizãoNegraPorDireitos pic.twitter.com/dP9XmtRNXk
«Мы отдаем дань памяти жертвам трагедии в Жакарезинью, где полиция напала из засады на 28 человек и хладнокровно убила их», — заявил один из протестующих.
Организация безземельных рабочих (MST) Бразилии сообщила на своей официальной странице в Twitter об акции, прошедшей в городе Масейо, столице штата Алагоас. Представители организации охарактеризовали нынешнюю ситуацию в Бразилии как «геноцид» из-за неэффективного управления страной правительством Болсонару во время пандемии.
‼ Débora Nunes (@DeboraNunesMST), da coordenação nacional do MST, fala sobre o ato em Maceió (AL) contra Jair Bolsonaro, que visita Alagoas nesta quinta-feira. Diversos movimentos fazem ações em denúncia ao genocídio promovido pelo seu governo.#ForaBolsonaro #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/ubBLHCD25K— MST Oficial (@MST_Oficial) May 13, 2021
«Мало того, что мы умираем от болезни, от которой существуют вакцины, мы еще и ежедневно подвергаемся жестокому насилию со стороны государства. То, что происходит в фавелах, нельзя назвать никак по-другому. Это геноцид!», — отметила представительница MST Дебора Нунис.
Также акции протеста прошли в Бразилиа, Сальвадоре, Белу-Оризонти, Терезине, Масейо, Форталезе и некоторых других городах.
#13DeMaioNasRuas da Bahia!— @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 13, 2021
Ato na Praça da Peidade, em Salvador, contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!
????️ @ricardocaian pic.twitter.com/iVxCuvzaf8
«Происходят систематические убийства молодых представителей черного населения Бразилии на окраинах страны. По меньшей мере 75% жертв полицейского насилия принадлежат к этой расовой группе. Жизни черных бразильцев важны и нуждаются в международной солидарности», — заявили представители MST.