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Массовые акции протеста против расизма прошли в Бразилии

Весь мир
Массовые акции протеста против расизма прошли в Бразилии
PrScr Twitter  /  @MidiaNINJA

Бразилиа, 14 мая. Бразильские организации провели протесты против репрессивной политики президента Жаира Болсонару в отношении черных в Национальный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 13 мая. Об этом сообщает агентство G1.

Участники демонстраций протестовали против расизма и насилия со стороны полиции по отношению к черному населению Бразилии. Некоторые из них обвиняли нынешнего президента в геноциде.

Протесты проходили в нескольких крупных городах страны.

Вечером 13 мая примерно 1000 человек со свечами и плакатами, гласившими «Не убивай меня, убивай расизм», устроили шествие по центру Рио-де-Жанейро.

Протестующие обвинили Болсонару в геноциде черного населения путем полицейского насилия. На некоторых плакатах осуждались действия полиции в ходе операции в Жакарезинью, в результате которой погибли 28 человек.

Правозащитники обвинили полицейских во «внесудебных убийствах», указывая на то, что многие жертвы в Жакарезинью не находились под следствием. Судья Федерального верховного суда Бразилии ранее отмечал, что он заметил признаки «произвольной казни» в ходе полицейской операции 6 мая.

Около тысячи человек собралось на главном проспекте Сан-Паулу, где проходила акция протеста против расизма и полицейского насилия.

«Мы отдаем дань памяти жертвам трагедии в Жакарезинью, где полиция напала из засады на 28 человек и хладнокровно убила их», — заявил один из протестующих.

Организация безземельных рабочих (MST) Бразилии сообщила на своей официальной странице в Twitter об акции, прошедшей в городе Масейо, столице штата Алагоас.  Представители организации охарактеризовали нынешнюю ситуацию в Бразилии как «геноцид» из-за неэффективного управления страной правительством Болсонару во время пандемии.

«Мало того, что мы умираем от болезни, от которой существуют вакцины, мы еще и ежедневно подвергаемся жестокому насилию со стороны государства. То, что происходит в фавелах, нельзя назвать никак по-другому. Это геноцид!», — отметила представительница MST Дебора Нунис.

Также акции протеста прошли в Бразилиа, Сальвадоре, Белу-Оризонти, Терезине, Масейо, Форталезе и некоторых других городах.

«Происходят систематические убийства молодых представителей черного населения Бразилии на окраинах страны. По меньшей мере 75% жертв полицейского насилия принадлежат к этой расовой группе. Жизни черных бразильцев важны и нуждаются в международной солидарности», — заявили представители MST.

бразилия протесты расизм
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