«Паленный» бензин приносит миллиарды

Красноярск, 14 мая. «Паленый» бензин и нелегальный заправщик – как выяснилось, сочетание обогащающее. В Ачинске Красноярского края бизнесмен более 3 лет работал с нефтебазами и продавал бензин. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и занимался смешиванием нефтепродуктов, как говорят свидетели преступления, «бодяжил» бензин сотнями тонн.

Продавал он свой бензин через свою же сеть АЗС в Емельяновском, Ачинском, Березовском районах Красноярского края и в Красноярске. Общий объем проданного топлива составил более 102 млн литров. Доход от реализации паленого топлива составил более 3 млрд рублей.

«Уголовное дело на предпринимателя было возбуждено сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ – незаконное предпринимательство, покушении на мошенничество и легализация «преступных» денег», – пояснили корреспонденту ФАН правоохранители.

Предпринимателя задержали. При аресте на его предприятиях изъяли партию бензина и дизельного топлива, несоответствующих стандартным требованиям. Всего на сумму более 50 миллионов рублей.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что за годы своей мошеннической деятельности предприниматель успел построить стоматологическую клинику, вложив в нее десятки миллионов рублей, и приобрести недвижимость.

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и скоро дело передадут в суд.