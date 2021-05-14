Памятник военной медсестре установили в Саратове

Саратов, 14 мая. Двор Саратовского областного медицинского колледжа пополнился новым объектом культуры. Там установили памятник военной медсестре.

Работы по установке памятника проконтролировали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Саратова Михаил Исаев. Монумент изображает медицинскую сестру, которая спускается по ступеням медучилища. Его автором стал известный российский скульптор Владимир Пальмин.

Камень на месте установки памятника заложили в 2017 году. Власти Саратова планировали, что скульптуру установят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но решение этого вопроса было приостановлено. Однако в 2020 году деньги на создание монумента удалось найти. Вячеслав Володин пожертвовал нужную сумму из собственных средств.

Prt Scr instagram.com / @minzdrav_63

Ранее стало известно, какому российскому ученому установят памятник в Санкт-Петербурге. Сейчас там выбирают район, чтобы разместить там скульптуру российского ученого Жореса Алферова.