Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал лицемерными утверждения, что РФ якобы пытается «де-факто интегрировать» часть восточной Украины (территории неподконтрольных Киеву республик Донбасса — ДНР и ЛНР). Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС сочли признаками поглощения Донбасса Россией выдачу российских паспортов местным жителям и якобы имеющиеся у Москвы планы проведения в ДНР и ЛНР «нелегитимных выборов». Документ, в котором фигурируют такие идеи, распространен между членами ЕС, сообщает агентство.

В документе также названы «меры», призванные помешать России: это усиление энергетической безопасности Украины, а также привлечение Киева к участию в ряде проектов ЕС по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной «российской агрессии».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у Москвы планов «поглотить» Донецкую и Луганскую народные республики.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать и никогда этим не занималась», — сказал Песков журналистам, комментируя «подозрения» Евросоюза.

Федеральное агентство новостей /

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич в комментарии ФАН категорически опроверг утверждения о планах России «поглотить» ДНР и ЛНР. Все, что делает РФ для жителей Донбасса, носит исключительно гуманитарный характер, напомнил политик. Основная цель России — защита прав местного русского населения и предотвращение возможного геноцида по отношению к нему со стороны украинских националистов, подчеркнул Клинцевич.

«Мы помогаем народу Донбасса, выплачиваем пенсии, неоднократно присылали туда гуманитарную помощь. Мы выдаем местным жителям российские паспорта, чтобы молодые люди могли поступать в российские вузы, чтобы граждане ДНР и ЛНР могли нормально перемещаться. Россия проводит по отношению к Донбассу абсолютно прозрачную политику, направленную исключительно на помощь его жителям, которые говорят на русском языке и считают себя русскими. А за это Запад обвиняет Россию во всех смертных грехах, на нас накладывают санкции!» — рассказал Франц Клинцевич.

Собеседник ФАН напомнил, что республики Донбасса неоднократно просили Россию о более широкой интеграции, но Москва, строго уважая международное право, на это не идет. Однако геноцид народа Донбасса Россия допустить не может и не допустит, подчеркнул Клинцевич.

«При этом не только на Украине, но и в Европе, и в США, не стесняясь, говорят: дескать, правы националисты, которые издеваются над жителями Донбасса, — говорит экс-сенатор. — России прямо советуют: отойдите, не мешайте. Но тогда националисты придут и зачистят весь Донбасс, а это дети, женщины, старики… Ну а дальше придут американцы и примут решение, что с этой территорией делать… Я ничего не утрирую, именно такие планы вынашивают в Киеве при полном одобрении американских хозяев Украины».

Федеральное агентство новостей /

«Так что Россия все делает правильно, а позиция Запада по Донбассу — это чистое лицемерие», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР носит исключительно гуманитарный характер, и делается это в связи с тем, что Киев создал Донбассу и его жителям невыносимые условия.

Киев и поддерживающие его страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия все обвинения отрицает, подчеркивая, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.