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Клинцевич отреагировал на попытки ЕС помешать России спасти Донбасс от геноцида

Политика
Клинцевич отреагировал на попытки ЕС помешать России спасти Донбасс от геноцида
Федеральное агентство новостей  / 

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал лицемерными утверждения, что РФ якобы пытается «де-факто интегрировать» часть восточной Украины (территории неподконтрольных Киеву республик Донбасса — ДНР и ЛНР). Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС сочли признаками поглощения Донбасса Россией выдачу российских паспортов местным жителям и якобы имеющиеся у Москвы планы проведения в ДНР и ЛНР «нелегитимных выборов». Документ, в котором фигурируют такие идеи, распространен между членами ЕС, сообщает агентство.

В документе также названы «меры», призванные помешать России: это усиление энергетической безопасности Украины, а также привлечение Киева к участию в ряде проектов ЕС по безопасности на фоне заявлений о якобы возможной «российской агрессии».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у Москвы планов «поглотить» Донецкую и Луганскую народные республики.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать и никогда этим не занималась», — сказал Песков журналистам, комментируя «подозрения» Евросоюза.

Клинцевич отреагировал за попытки ЕС помешать России спасти Донбасс от геноцида
Федеральное агентство новостей  / 

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич в комментарии ФАН категорически опроверг утверждения о планах России «поглотить» ДНР и ЛНР. Все, что делает РФ для жителей Донбасса, носит исключительно гуманитарный характер, напомнил политик. Основная цель России — защита прав местного русского населения и предотвращение возможного геноцида по отношению к нему со стороны украинских националистов, подчеркнул Клинцевич.

«Мы помогаем народу Донбасса, выплачиваем пенсии, неоднократно присылали туда гуманитарную помощь. Мы выдаем местным жителям российские паспорта, чтобы молодые люди могли поступать в российские вузы, чтобы граждане ДНР и ЛНР могли нормально перемещаться. Россия проводит по отношению к Донбассу абсолютно прозрачную политику, направленную исключительно на помощь его жителям, которые говорят на русском языке и считают себя русскими. А за это Запад обвиняет Россию во всех смертных грехах, на нас накладывают санкции!» — рассказал Франц Клинцевич.

Собеседник ФАН напомнил, что республики Донбасса неоднократно просили Россию о более широкой интеграции, но Москва, строго уважая международное право, на это не идет. Однако геноцид народа Донбасса Россия допустить не может и не допустит, подчеркнул Клинцевич.

«При этом не только на Украине, но и в Европе, и в США, не стесняясь, говорят: дескать, правы националисты, которые издеваются над жителями Донбасса, — говорит экс-сенатор. — России прямо советуют: отойдите, не мешайте. Но тогда националисты придут и зачистят весь Донбасс, а это дети, женщины, старики… Ну а дальше придут американцы и примут решение, что с этой территорией делать… Я ничего не утрирую, именно такие планы вынашивают в Киеве при полном одобрении американских хозяев Украины».

Клинцевич отреагировал за попытки ЕС помешать России спасти Донбасс от геноцида
Федеральное агентство новостей  / 

«Так что Россия все делает правильно, а позиция Запада по Донбассу — это чистое лицемерие», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР носит исключительно гуманитарный характер, и делается это в связи с тем, что Киев создал Донбассу и его жителям невыносимые условия.

Киев и поддерживающие его страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия все обвинения отрицает, подчеркивая, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

днр донбасс украина лнр ес клинцевич
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