Эвакуация детей из казанской гимназии №27 проводилась не из-за "минирования"

Казань, 14 мая. Эвакуация из гимназии №27 была объявлена из-за срабатывания системы пожарной безопасности, а не из-за сообщений о взрывном устройстве, заявил источник ФАН.

Информация о якобы "минировании" казанского учебного учреждения и последующей из-за этого эвакуации не соответствует действительности. Из гимназии на самом деле выводились ученики и педагоги, но по причине срабатывания системы пожарной безопасности, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Задымления в казанской гимназии не было, однако пожарная сигнализация все равно сработала. Возможно, что произошло ложное срабатывание, на данный момент обстоятельства случившегося выясняются.