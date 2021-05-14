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Азиза планирует воспользоваться донорской яйцеклеткой после свадьбы с итальянцем

Шоу-бизнес
Азиза планирует воспользоваться донорской яйцеклеткой после свадьбы с итальянцем
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 мая. Музыкальная исполнительница Азиза в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказала о планах стать матерью после свадьбы с итальянцем Александро Лортэ.

Певица ни разу не была замужем, детей у нее тоже нет. Артистка не теряет надежды познать радость материнства. В беседе с Андреем Малаховым она поделилась планами взять ребенка из детдома или воспользоваться донорской яйцеклеткой. Биологический материал 57-летняя Азиза, возможно, возьмет у родственниц.

«Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть родственницы, троюродные племянницы… Скажу так: «Яйцеклетку донорскую отдавайте, вы же хотели тетушке Азизе помочь». Донорскую яйцеклетку по нашему роду можно взять. Главное, чтобы было его продолжение — генофонд. Мы будем ребенка воспитывать», — рассказала исполнительница.

В жизни Азизы было предостаточно кавалеров. Один из них — Филипп Киркоров, который в молодые годы исполнительницы был еще не так популярен, как сейчас. Певец даже сделал предложение артистке. Правда, вместо кольца он подарил браслет.

дети свадьба певица азиза
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