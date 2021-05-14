На Сахалине местные жители лопатами черпают выброшенную на берег икру

Южно-Сахалинск, 14 мая. Побережье на Сахалине оказалось покрыто 15-сантиметровым слоем выброшенной штормом икры.

Местные жители еще недавно ведрами собирали у берега селедку. А теперь же они лопатами собирают икру, которую затем увозят домой, чтобы использовать на огородах в качестве удобрения. Об этом рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @lisitsyn_sakhalin

«Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10-15 см», — написал Лисицын.

Российские ученые ранее зафиксировали массовый выброс тихоокеанской сельди на берег Охотского моря. По словам очевидцев, косяк рыбы в длину составлял около четырех километров.