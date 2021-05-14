Кличко организовал заезд на скутерах для сотрудников посольств Украины

Киев, 14 мая. Заезд на скутерах для сотрудников посольств Украины, местных чиновников и горожан организовал мэр Киева Виталий Кличко.

Киевский градоначальник сообщил, что заезд состоится в честь празднования Дня Европы на Украине. По словам Кличко, миллионы украинцев якобы отстояли свое стремление двигаться по европейскому пути, поэтому праздник является очень важным для киевлян.

«Надеемся, нынешняя концепция празднования Дня Европы в Украине будет интересной и познавательной для киевлян и гостей столицы», — подчеркнул мэр Киева в ходе брифинга.

В заезде поучаствуют простые жители и гости города, а также представители посольств, столичной и центральной власти. Праздник состоится 15 мая на Пейзажной аллее.

Ранее Киев выразил надежду на визит американского президента Джозефа Байдена в 2021 году.