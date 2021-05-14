Глобальное потепление может уничтожить древние наскальные рисунки

Джакарта, 14 мая. Археологи установили, что древнейшие наскальные рисунки, обнаруженные на острове Сулавеси, начали быстро разрушаться из-за процессов, вызванных глобальным потеплением.

Некоторые из образцов наскальной живописи на острове Сулавеси насчитывают около 40–45 тыс. лет. Исследование этих объектов показало, что по причине налета из микроскопических частиц соли рисунки начали разрушаться.

Ученые отмечают, что при испарении воды с рисовых полей и болот несут в пещеры соль, где она скапливается в виде корки на поверхности рисунков. В результате такая корка отрывается от стен вместе со слоем краски, находящимся под ней.

При глобальном потеплении увеличивается интенсивность осадков в период сезона дождей. При этом засухи становятся более продолжительными. Эксперты подчеркнули, что это может навредить археологическим находкам.

Ранее сообщалось, что археологи установили возраст великана из Серн-Эббас. Ученые определили возраст гигантской меловой фигуры человека, которая высечена на склоне холма в Серн-Эббас.