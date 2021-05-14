Названа предварительная причина пожара в новом детском саду под Краснодаром

Краснодар, 14 мая. Пожар вспыхнул в здании детского сада в городе Кореновск на улице Медведева. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации последствий возгорания были задействованы четыре пожарных ствола, работают три звена газодымозащитной службы, также организован штаб пожаротушения, рассказали ФАН в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь вспыхнул на чердаке при проведении монтажных работ. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению правил пожарной безопасности. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В настоящий момент площадь возгорания составляет до тысячи «квадратов».

Здание нового детского сада еще не было введено в эксплуатацию, сообщало Федеральное агентство новостей. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров.