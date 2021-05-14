Активисты потребовали принять закон о пожизненном запрете интервью для маньяков

Глава Совета отцов России Андрей Коченов в интервью ФАН рассказал об инициативе по введению запрета на любые публичные выступления для маньяков, даже отбывших положенный срок. Соответствующие предложения в ближайшее время будут переданы в аппарат детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой.

Поводом для подготовки такого предложения послужило вышедшее 22 марта этого года интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, известным также как скопинский маньяк.

«Это действительно искажение даже элементарных этических норм. Я уже не говорю о том, что речь идет о скрытом пиаре этих маньяков. А как по-другому это назвать? Это нормально? Мне кажется, это дикость! В то время как растет количество преступлений в отношении детей, мы допускаем подобные вещи», — выразил свою точку зрения Андрей Коченов.

Председатель общественного совета при детском омбудсмене РФ отметил, что такой запрет на законодательном уровне может быть реализован по аналогии с нормами, регулирующими освещение терроризма в публичном пространстве. Статья 205.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за оправдание или пропаганду терроризма, а также призывы к такой деятельности.

«Мы давно уже говорим о том, что нужно создавать реестр педофилов. Чтобы пожизненно люди, которые совершили такое преступление и вышли из мест лишения свободы, не имели доступа к детям вообще. Недопустимо также, чтобы они имели возможность пропагандировать то, чем они раньше занимались. Это скрытая пропаганда», — подчеркнул собеседник ФАН.

Инициативу общественников поддержал известный журналист, телеведущий и автор документальных фильмов по резонансным темам Аркадий Мамонтов. Он отметил, что подобный запрет должен быть максимально жестким, а необходимость в нем назрела давно.

«Дело в том, что все эти упыри, которые представляют опасность для детей и вообще для людей, повылезали в наш информационный век на поверхность. И их сатанинская сущность подпитывается общественным интересом к ним», — рассказал Мамонтов.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Журналист подчеркнул, что сотрудники СМИ и блогеры, предоставляющие трибуну подобным преступникам, становятся своего рода соучастниками их возможных злодеяний в будущем.

«Люди, которые потворствуют этому интересу и питают таким образом этих вурдалаков, совершают преступление против людей и детей. На их совести будут их будущие жертвы, — пояснил свою позицию Мамонтов. — Любой маньяк, на мой взгляд, преступления совершает по трем причинам. Первая — это психическое отклонение, конечно. Второе — некое извращенное удовлетворение. А третье и, наверное, самое главное — у него комплекс Герострата: он хочет, чтобы о нем знали, чтобы видели. Он пользуется общественным вниманием, а негативным или положительным — ему это уже неважно».

Аркадий Мамонтов привел в пример свой опыт общения с осужденными преступниками во время съемок документальных фильмов в местах лишения свободы.

«Они все, подонки эти, жаждут просто общения, чтобы о них говорили и вспоминали. Потому что если они будут в забвении, то это само собой сойдет на нет. Любая информация, плохая или хорошая, негативная или положительная, всегда опосредованно влияет на популярность либо какого-то явления, либо человека», — отметил журналист.

Собеседник ФАН подчеркнул, что надо как можно быстрее реализовать инициативу о запрете на публичные выступления маньяков и закрепить ее на законодательном уровне. Аналогичные ограничения должны действовать и для преступников, устраивающих массовые расстрелы, подобные произошедшей 11 мая в Казани трагедии.

sledcom.ru / Пресс-служба СК РФ

«Нельзя, чтобы эти подонки сидели в студии, раздавали интервью, да вообще разговаривали о своих мерзостях с кем-либо, кроме следователей и сокамерников. А лучше, чтобы они сидели в одиночке. А еще лучше, чтобы они стояли у стенки, забрызганной их мозгами. Да просто нетерпимость должна быть к такого рода подонкам, потому что дети — это святое», — добавил телеведущий.

Участие маньяков в интервью и ток-шоу Аркадий Мамонтов назвал распущенностью и провокацией, которая служит развращению русского народа.

«Люди же разные смотрят это и думают: «Ага, раз их показывают, этих уродов, значит можно, значит это ничего страшного, это норма». Понимаете? Так создается общественное мнение о допустимости этого, особенно у молодежи», — резюмировал журналист.

14 мая стало известно, что прокуратура потребовала ужесточения административного надзора над скопинским маньяком: ему в два раза увеличили количество обязательных посещений отдела полиции.