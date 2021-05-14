В республиканской партии назревает мятеж против Трампа

Вашингтон, 14 мая. Более 150 членов республиканской партии выступили против доминирующего влияния Дональда Трампа на партию и намерены создать движение за изгнание бывшего президента из рядов республиканцев.

Соответствующий манифест был опубликован в крупнейшей мормонской газете Deseret News. Инициаторами создания антитрамповского движения стали Эван Макмаллин и Майлз Тэйлор. И Макмаллин, участвовавший в президентских выборах 2016 года в качестве независимого кандидата, и Тейлор, который занимал в администрации Трампа должность в Министерстве внутренней безопасности, неоднократно выступали с острой критикой бывшего президента.

Манифест был опубликован всего через несколько часов после отстранения конгрессмена Лиз Чейни с поста лидера республиканцев в Палате представителей. Чейни открыто называла ложью заявления Трампа о фальсификациях на выборах 2020 года и назначении на этот пост Элиз Стефаник. В демократической партии это считают усилением влияния Трампа внутри республиканской партии. Такого же мнения придерживаются и «мятежные» республиканцы.

«Нам нужно предложить коалицию здравого смысла для этой страны и единое альтернативное видение, чем то, что мы наблюдаем в нынешней прогнившей Республиканской партией и ее постоянными нападками на нашу демократию. Таким образом мы хотим либо реформировать, либо распустить республиканскую партию», — заявил в интервью CNN Майлз Тэйлор.

Манифест содержит 13 пунктов, включая гражданскую ответственность, соблюдение конституционного прядка, свободы слова и плюрализма мнений.

«Мы стремимся к сохранению и улучшению нашей демократической республики и стойкости нашего самоуправления, свободного от вмешательства и защищенного от всех врагов, внешних и внутренних», — говорится в Манифесте.

Авторы не уточняют кого они считают внутренними врагами. Мы можем догадываться, что речь идет о тысячах сторонников республиканцев, участвовавших в Вашингтонском марше 6 января этого года, которых представители демократов и СМИ заклеймили как «внутренних террористов».

Global Look Press / Imagespace / Keystone Press Agency

Едва ли «реформаторы», выступающие с подобными заявлениями, смогут снискать поддержку у республиканских избирателей, многие которых сполна ощутили на себе все «прелести» свободы слова, демократии и равенства после прихода к власти администрации Джо Байдена. Многие из них из-за своих политических взглядов потеряли работу, подверглись дискриминационным действиям со стороны страховых компаний и банков, пострадали от действий активистов Антифа и Black lives matter. И именно в лице Дональда Трампа большинство этих людей видит человека, который готов бороться за их права, а не предать их из-за текущей политической конъюнктуры. Это же подтверждает и социология: более 60% сторонников республиканской партии считает, что выборы 2020 года были «украдены».

На сегодняшний день можно сказать, что Дональд Трамп — это и есть республиканская партия, вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Попытки же оспорить это положение вещей могут дорого стоить бунтовщикам. Пример Лиз Чейни — лучшее тому доказательство.