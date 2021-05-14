Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Экономика
Две новые модификации Lada Largus появятся на российском рынке
16:48
Общество
Петербург ожидает дождливая погода во второй половине мая
16:47
Происшествия
Эксперта по Холокосту убили на Украине
16:46
Спорт
Этап «Формулы-1» в Турции отменен
16:43
Общество
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к вечеру
16:42
Общество
Петербуржцы смогут пожаловаться на неправильную парковку во дворах
16:42
Экономика
Россиянам рассказали, какие цены на продукты ожидаются к осени
16:41
Общество
ВОЗ опасается роста смертей от COVID-19 на втором году пандемии
16:38
Политика
Клинцевич отреагировал на попытки ЕС помешать России спасти Донбасс от геноцида
16:37
Политика
Первые лица Анголы привились от COVID-19 вакциной «Спутник V»
16:35
Происшествия
Машина МЧС сбила девочку по пути на вызов в Подмосковье
16:33
Политика
Лукашенко: я человек деревенский
16:33
Общество
Ключи от новых квартир в Кронштадте получили 20 петербургских семей
16:32
Армия
Движение ХАМАС выпустило ракеты в направлении израильского города Беэр-Шева
16:32
Общество
Туристка из России была сильно разочарована отдыхом в Египте
16:30
Шоу-бизнес
Рите Дакоте потребовалась помощь психолога после участия в «Фабрике звезд»
16:30
Общество
Эфир: Зачем Байден предлагает Путину «дружить против хакеров»
16:29
Экономика
Перечислены города и страны, власти которых готовы платить людям за переезд
16:27
Армия
Эксперт рассказал о возрождении военного присутствия России в Арктике
16:27
Политика
Мэр Иванова будет участвовать в праймериз «Единой России»
Все новости

В республиканской партии назревает мятеж против Трампа

Весь мир
В республиканской партии назревает мятеж против Трампа
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 14 мая. Более 150 членов республиканской партии выступили против доминирующего влияния Дональда Трампа на партию и намерены создать движение за изгнание бывшего президента из рядов республиканцев.

Соответствующий манифест был опубликован в крупнейшей мормонской газете Deseret News. Инициаторами создания антитрамповского движения стали Эван Макмаллин и Майлз Тэйлор. И Макмаллин, участвовавший в президентских выборах 2016 года в качестве независимого кандидата, и Тейлор, который занимал в администрации Трампа должность в Министерстве внутренней безопасности, неоднократно выступали с острой критикой бывшего президента.

Манифест был опубликован всего через несколько часов после отстранения конгрессмена Лиз Чейни с поста лидера республиканцев в Палате представителей. Чейни открыто называла ложью заявления Трампа о фальсификациях на выборах 2020 года и назначении на этот пост Элиз Стефаник. В демократической партии это считают усилением влияния Трампа внутри республиканской партии. Такого же мнения придерживаются и «мятежные» республиканцы.

«Нам нужно предложить коалицию здравого смысла для этой страны и единое альтернативное видение, чем то, что мы наблюдаем в нынешней прогнившей Республиканской партией и ее постоянными нападками на нашу демократию. Таким образом мы хотим либо реформировать, либо распустить республиканскую партию», — заявил в интервью CNN Майлз Тэйлор.

Манифест содержит 13 пунктов, включая гражданскую ответственность, соблюдение конституционного прядка, свободы слова и плюрализма мнений.

«Мы стремимся к сохранению и улучшению нашей демократической республики и стойкости нашего самоуправления, свободного от вмешательства и защищенного от всех врагов, внешних и внутренних», — говорится в Манифесте.

Авторы не уточняют кого они считают внутренними врагами. Мы можем догадываться, что речь идет о тысячах сторонников республиканцев, участвовавших в Вашингтонском марше 6 января этого года, которых представители демократов и СМИ заклеймили как «внутренних террористов».

В республиканской партии назревает мятеж против Трампа
Global Look Press  / Imagespace / Keystone Press Agency

Едва ли «реформаторы», выступающие с подобными заявлениями, смогут снискать поддержку у республиканских избирателей, многие которых сполна ощутили на себе все «прелести» свободы слова, демократии и равенства после прихода к власти администрации Джо Байдена. Многие из них из-за своих политических взглядов потеряли работу, подверглись дискриминационным действиям со стороны страховых компаний и банков, пострадали от действий активистов Антифа и Black lives matter. И именно в лице Дональда Трампа большинство этих людей видит человека, который готов бороться за их права, а не предать их из-за текущей политической конъюнктуры. Это же подтверждает и социология: более 60% сторонников республиканской партии считает, что выборы 2020 года были «украдены».

На сегодняшний день можно сказать, что Дональд Трамп — это и есть республиканская партия, вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Попытки же оспорить это положение вещей могут дорого стоить бунтовщикам. Пример Лиз Чейни — лучшее тому доказательство.

сша трамп республиканская партия сша
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 367927 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 130470 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 107829 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 97786 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 56384 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Все новости / Весь мир / В республиканской партии назревает мятеж против Трампа
Рейтинг@Mail.ru