Вашингтон и Баку отметили необходимость урегулирования ситуации на границе с Арменией

Вашингтон, 14 мая. Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили с помощником госсекретаря США Филиппом Рикером сложившуюся ситуацию на границе двух стран.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Российский лидер указал на необходимость строгого выполнения всех положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Кроме этого, армянский вице-премьер Мгер Григорян сообщал, что Ереван направил официальное обращение в ОДКБ по обострившейся ситуации в Сюникской области. Однако представители в организации заявили, что пока не получали официальных обращений в связи с ситуацией в приграничном районе.