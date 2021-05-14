Вице-премьер Армении не исключил вероятность «плохого сценария» в Сюникской области

Ереван, 14 мая. Вице-премьер Армении Тигран Авинян выступил с заявлением, что вероятность «плохого сценария» в Сюникской области не стоит исключать.

Он призвал быть готовыми к любому варианту развития событий, передает издание Sputnik Армения.

Ранее стало известно об увеличении напряженности на армяно-азербайджанской границе. Ереван потребовал от Армении вывода войск Азербайджана из Сюникской области.

При этом во время телефонных переговоров главы РФ Владимира Путина с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном не поднимался вопрос о помощи России в урегулировании ситуации.