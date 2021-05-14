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Украина «подгоняет» звания солдат Госпогранслужбы под стандарты НАТО

Армия
Украина «подгоняет» звания солдат Госпогранслужбы под стандарты НАТО
dpsu.gov.ua  /  Державна прикордонна служба України

Киев, 14 мая. Украина приступила к изменениям званий военнослужащих Госпогранслужбы под стандарты Североатлантического альянса.

Переаттестация в рядах Вооруженных сил Украины и Нацгвардии уже началась. Изменения затронут весь личный состав со званиями «старшина», «прапорщик» и «старший прапорщик». Вместо старшин появятся «главные сержанты», прапорщики станут «штаб-сержантами», а старшие прапорщики — «мастер-сержантами». Однако никаких изменений в отношении рядовых не запланировано.

Однако в Госпогранслужбе решили «подогнать» и рядовой состав. В апреле началась переаттестация, которая затронет старшин, прапорщиков, рядовых и ефрейторов. В течение трех месяцев всем рядовым будет присвоено звание «солдат», а ефрейторам — «старший солдат». В рядах ВМСУ также планируется исключить звания мичманов и старших мичманов.

На Украине уже отменили звания «генерал армии» и «генерал-полковник» в рамках отказа от советской системы. Вместо них в украинской армии появились бригадные генералы и командор-адмиралы.

Украинский военный эксперт ранее высмеял мечты Киева о вступлении страны в Североатлантический альянс. Он указал на серьезные проблемы Украины в материальном плане.

украина нато звания госпогранслужба
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