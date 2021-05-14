Португалец Консейсау может сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

Санкт-Петербург, 14 мая. Наставник португальского «Порту» Сержиу Консейсау попал в сферу интересов «Зенита».

Петербургский «Зенит» может возглавить 46-летний португальский специалист Сержиу Консейсау, пишет Record. Согласно данным зарубежного издания, в услугах специалиста также заинтересованы французский «Марсель» и итальянский «Милан». В пресс-службе «Зенита» уже успели опровергнуть информацию о возможной смене главного тренера команды.

Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии. В нынешнем сезоне «Порту» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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