Сегодня Украина находится в геополитическом одиночестве, однако страна все еще может спастись и наладить отношения с Россией. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политический эксперт и экономист Андрей Головачев заявил о том, что сегодня Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей. По его словам, проблема заключается в том, что страна одинока.

Вакцины западного производства, по его мнению, Украине «не светят», так как наблюдается их дефицит, кроме того, Запад не рассматривает страну как часть своего проекта. А после скандала с национализацией предприятия «Мотор Сич» киевским властям не стоит рассчитывать и на китайские вакцины, добавил Головачев.

«Главное — это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект, и всем на нас наплевать. Но самое неприятное — то, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут», — утверждает украинский эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентство новостей прокомментировал заявление Андрея Головачева. По его словам, сейчас Украину используют против России.

«Если говорить по сути, то Украина находится в геополитическом одиночестве. Но, несмотря на это, сегодня страну используют в качестве тарана против России. Давайте будем говорить открыто и честно: Украиной просто пользуются, предоставляя ей определенное денежные средства для выживания, продолжения русофобской политики и войны. А вот что касается вхождения Украины в Евросоюз и НАТО — это невозможно», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады озвучил рецепт спасения Украины. По его словам, если начать работу в данном направлении незамедлительно, то страну удастся вытянуть из пропасти, в которую она рухнула после 2014 года.

«Теперь — что касается того, сможет ли Украина вновь наладить отношения с Россией. Да, это возможно. Время еще есть. Что необходимо для этого сделать Украине? У страны должен быть нейтральный статус. Во власть необходимо вернуть адекватных людей, которые понимают, что такое государственный суверенитет, дружеские узы и история. Вернуться к тысячелетним истокам, вспомнив об общей истории России, Украины и Белоруссии. Также Киев должен прекратить глумиться над историей, отменить все незаконно принятые решения клоаки, которая захватила власть в 2014 году. Полностью необходимо ликвидировать профашистскую и антироссийскую риторику, найти и наказать всех виновных в развязывании войны в Донбассе, которая длится уже семь лет. Должен состояться трибунал. Кроме того, нужно убрать точку, разделяющую народ Украины», — указал политик.

youtube.com / Prt Scr

Также Алексей Журавко отметил, что Запад ведет агрессивную политику, которую получится остановить только благодаря союзу России, Белоруссии и Украины.

«Необходимо также восстановить все договоры — экономические, социальные и межгосударственные, которые сближали Украину и Россию. Они были фундаментом исторического прошлого. Только так можно вернуть Украину. Это никогда не поздно сделать. Нельзя говорить «нет». Нужно всегда говорить «да», если это касается дружбы, мира. Нужно понимать, что на сегодняшний день Запад проявляет к нам агрессию. В качестве агрессора выступают США, Великобритания и страны Европы, которые сеют террор, раздор и войну», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что киевский эксперт заподозрил власть в намеренном умерщвлении пенсионеров на Украине.