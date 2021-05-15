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15 мая 00:26
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новостей
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
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ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
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Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
23:07
Шоу-бизнес
Лободу в откровенном боди обвинили в пошлости и вульгарности
23:00
Общество
Маркетолог объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС
22:39
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
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Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины

Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня Украина находится в геополитическом одиночестве, однако страна все еще может спастись и наладить отношения с Россией. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политический эксперт и экономист Андрей Головачев заявил о том, что сегодня Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей. По его словам, проблема заключается в том, что страна одинока.

Вакцины западного производства, по его мнению, Украине «не светят», так как наблюдается их дефицит, кроме того, Запад не рассматривает страну как часть своего проекта. А после скандала с национализацией предприятия «Мотор Сич» киевским властям не стоит рассчитывать и на китайские вакцины, добавил Головачев.

«Главное — это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект, и всем на нас наплевать. Но самое неприятное — то, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут», — утверждает украинский эксперт.

«Время еще есть»: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентство новостей прокомментировал заявление Андрея Головачева. По его словам, сейчас Украину используют против России.

«Если говорить по сути, то Украина находится в геополитическом одиночестве. Но, несмотря на это, сегодня страну используют в качестве тарана против России. Давайте будем говорить открыто и честно: Украиной просто пользуются, предоставляя ей определенное денежные средства для выживания, продолжения русофобской политики и войны. А вот что касается вхождения Украины в Евросоюз и НАТО — это невозможно», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады озвучил рецепт спасения Украины. По его словам, если начать работу в данном направлении незамедлительно, то страну удастся вытянуть из пропасти, в которую она рухнула после 2014 года.

«Теперь — что касается того, сможет ли Украина вновь наладить отношения с Россией. Да, это возможно. Время еще есть. Что необходимо для этого сделать Украине? У страны должен быть нейтральный статус. Во власть необходимо вернуть адекватных людей, которые понимают, что такое государственный суверенитет, дружеские узы и история. Вернуться к тысячелетним истокам, вспомнив об общей истории России, Украины и Белоруссии. Также Киев должен прекратить глумиться над историей, отменить все незаконно принятые решения клоаки, которая захватила власть в 2014 году. Полностью необходимо ликвидировать профашистскую и антироссийскую риторику, найти и наказать всех виновных в развязывании войны в Донбассе, которая длится уже семь лет. Должен состояться трибунал. Кроме того, нужно убрать точку, разделяющую народ Украины», — указал политик.

«Время еще есть»: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
youtube.com  / Prt Scr

Также Алексей Журавко отметил, что Запад ведет агрессивную политику, которую получится остановить только благодаря союзу России, Белоруссии и Украины.

«Необходимо также восстановить все договоры — экономические, социальные и межгосударственные, которые сближали Украину и Россию. Они были фундаментом исторического прошлого. Только так можно вернуть Украину. Это никогда не поздно сделать. Нельзя говорить «нет». Нужно всегда говорить «да», если это касается дружбы, мира. Нужно понимать, что на сегодняшний день Запад проявляет к нам агрессию. В качестве агрессора выступают США, Великобритания и страны Европы, которые сеют террор, раздор и войну», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что киевский эксперт заподозрил власть в намеренном умерщвлении пенсионеров на Украине.

россия украина журавко
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