Балерина Анастасия Волочкова сравнила Большой театр с борделем

Москва, 14 мая. Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова рассказала об ужасах, которые творятся в Большом театре. Она уверяет, что некоторых балерин принуждали к интиму.

Звезда сцены заявила, что девушки из кордебалета оказывали интимные услуги, когда вместе с труппой ездили на гастроли за границу. Она сравнила Большой театр с борделем.

«Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель», — заявила Волочкова в «Исповеди» на платформе Premier.

По ее словам, девушки могли отказаться, но потом им отрезали путь за границу. Волочкова считает, что величайшее учреждение культуры просто погрязло в подобных историях. Тем, кто не верит в царящие там нравы, экс-прима Большого театра советует обратиться к народному артисту Николаю Цискаридзе.

Танцор ранее рассказывал об ужасах, творящихся в театре. По словам Цискаридзе, в Большом театре активно процветает харассмент. При этом, как говорил бывший артист балета, многие в труппе ополчились на жертв насилия и мало кто встал на защиту девушек.