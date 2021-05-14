Суд отправил крымчанина под домашний арест за фейк о теракте в школе

Симферополь, 14 мая. Житель поселка Октябрьское, отправивший ложное сообщение о подготовке теракта в школе, пробудет под домашним арестом до 12 июля.

Дворец правосудия не стал заключать мужчину в СИЗО на время расследования. Следующие два месяца фигурант уголовного дела о ложном сообщении об акте терроризма проведет под арестом у себя дома, заявила помощник главы регионального управления СК РФ Ольга Постнова.

Мужчина опубликовал пост о якобы готовящемся в образовательном учреждении теракте в социальных сетях. Через некоторое время после этого его задержали силовики. На допросе 25-летней крымчанин заявил, что своим сообщением хотел «проверить работу сотрудников правоохранительных органов».