Толстовку с Моргенштерном перепродают в Сети за 150 тысяч рублей

Москва, 14 мая. Толстовку с изображением рэпера Моргенштерном начали продавать в Сети за большие деньги. В одном из объявлений указана цена в почти 150 тысяч рублей.

Звезда рэпа совместно с командой Альфа-Банка выпустил лимитированные толстовки и «Морген-боксы» (в него вошли маска, лак для ногтей, беруши, носки и стикеры).

Поклонники исполнителя принялись скупать худи, а некоторые решили даже заработать на этом. Например, на сайте «Авито» появились объявления о продаже вещей, которые по карте Альфа-Банка можно было купить за 999 рублей. Причем каждый из перекупщиков устанавливал свою цену. Один из фанатов попросил 25 тысяч рублей за толстовку, объяснив высокую цену тем, что он получил вещь лично из рук Моргенштерна. Кто-то пошел дальше и запросил за толстовку 149 998 рублей, пишет сайт 360tv.ru.

Моргенштерн пару дней назад угодил в очередной скандал. Он опубликовал провокационную фотосессию «из казармы» в преддверии Дня Победы и выпустил клип, в котором предстал в откровенно западных военных образах.

Интернет-пользователи были в шоке от поведения исполнителя и поглумились над звездой. Некоторые подписчики назвали рэпера «лысым из Браззерс».