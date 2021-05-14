СК не подтвердил задержание убийцы нижегородской школьницы

Нижний Новгород, 14 мая. Правоохранители не проводили задержание предполагаемого убийцы 12-летней школьницы в области, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Информация о задержании злоумышленника не так давно появилась в СМИ. Однако, по данным источника ФАН, Следственный комитет не подтвердил эти сведения. Поиски преступника, убившего школьницу в Нижегородской области, до сих пор продолжаются.

Незадолго до ЧП погибшую девочку разыскивали родственники. Они стали искать ребенка после того, как он не вернулся с учебы, сообщал ФАН. В итоге пропавшую школьницу все же удалось обнаружить, однако к тому времени она уже была мертва. На шее у ребенка зафиксировали три ножевых ранения.