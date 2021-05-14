Скандал на выборах в Саратове: в урну забросили лишнюю стопку бюллетеней

Саратов, 14 мая. Довыборы в областную думу начались со скандала с вбросом бюллетеней. В урне одного из участков Волжского района нашли больше бюллетеней, чем было выдано избирателям. Председатель участковой избирательной комиссии уже отстранена от должности.

«Очень серьезная промашка со стороны руководства избирательного участка. По идее, там должны стоять камеры, запись с которых позволит задержать нарушителя. Ему грозит серьезное наказание: как минимум несколько сотен тысяч рублей штрафа, как максимум — один-два года реального срока. Это не шутки», — рассказала корреспонденту ФАН юрист Татьяна Борзова.

Ранее жители нескольких сел заявили, что не хотят присоединения к Саратову. Публичные слушания сорвались из-за скандала.