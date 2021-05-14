Путин спрогнозировал усиление политических репрессий на Украине

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине после ареста депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Российский лидер предположил, что киевское руководство теперь будет всех поочередно привлекать к ответственности за любую связь с Москвой.

«Там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют», — сказал он.

Ранее стало известно, что оппозиционный депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук был арестован. Ему вменяют в вину передачу секретной государственной информации третьим лицам.