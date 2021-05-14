ТИСБИ начнет наблюдать за «неприметными студентами» после трагедии в Казани

Казань, 14 мая. Персонал Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) будет наблюдать за «неприметными студентами» после трагедии в школе №175.

Сотрудники Татарского института содействия бизнесу, в котором учился устроивший стрельбу в школе №175 Ильназ Галявиев, будут наблюдать за «неприметными студентами». Об этом сообщила ректор вуза Нэлла Прусс.

«Сейчас мы на таких будем обращать внимание – на вот этих тихушников. Потому что мне психиатры сказали: это очень реальная вещь, что он тихий-тихий, а потом в нем вот это все выплескивается в преступление», — заявила она в беседе с журналистами.

Прусс также охарактеризовала казанского стрелка. По ее словам, Галявиев, учившийся на программиста, участвовал в жизни колледжа и был волонтером. Всего он проучился 3,5 года, в основном он получал «хорошо» и «отлично». Студент перестал ходить на занятия с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что гимназии №175 назначили комплексную проверку. Инспекцию проведут в декабре 2021 года.