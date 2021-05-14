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Глава Минэнерго Шульгинов оценил перспективы России на энергетических рынках

  /   Обновлено: 14 мая 2021 14:43
Экономика
Глава Минэнерго Шульгинов оценил перспективы России на энергетических рынках
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 мая. Развитие альтернативной энергетики создает дополнительные возможности для России, но думать об отказе от экспорта углеводородов рано, заявил министр энергетики Шульгинов.

В ближайшие годы мировая экономика сохранит потребность в нефти и газе. Задумываться о прекращении их поставок преждевременно, несмотря на переориентацию ведущих стран на возобновляемые источники энергии, пояснил Шульгинов в интервью журналу «Энергетическая политика»

«Думать об отказе от экспорта нефти неправильно. Не надо спешить расставаться с углеводородами, скорее, надо наравне с традиционными видами энергетики развивать ВИЭ», — отметил он.

По словам Шульгинова, развитие альтернативной энергетики открывает окно возможностей, которым Россия должна воспользоваться.

Добыча нефти в России по итогам 2021 года вырастет на 300 тысяч тонн, говорится в опубликованном ранее прогнозе Минэкономразвития РФ.

Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline спровоцировала коллапс нефтемагистральной системы США. Люди стали закупать топливо впрок, с нехваткой керосина столкнулись и авиакомпании, пишет INFOX.

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