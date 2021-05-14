Сенатор Королев временно исключен из «Единой России» после авто-инцидента

Липецк, 14 мая. Сенатор Олег Королев приостановил свое членство в «Единой России» после инцидента с автомобилем.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором Королев едет по Липецку в автомобиле со спущенными колесами и периодически пересекает разделительную полосу. Интернет-пользователи предположили, что сенатор находился за рулем в нетрезвом состоянии, передает сайт 360tv.ru.

«В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», — сказал секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак.

Королев заявляет, что во время передвижения на авто у него «придавило сердце». По словам сенатора, он страдает от аритмии.