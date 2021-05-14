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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
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18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
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Общество
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18:02
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Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
18:01
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Техосмотр 2021: лазейка для недобросовестных автовладельцев

Общество
Техосмотр 2021: лазейка для недобросовестных автовладельцев
Правительство Приморского края  / 


Несмотря на все усилия законодателей, количество ДТП на дорогах России только растет. Причем часть из них происходит из-за неисправности автомобилей. С 1 марта этого года начали действовать новые правила проведения техосмотра транспортных средств. Последние годы прохождение техосмотра превратилось больше в формальность из-за недостаточного количества лицензированных пунктов осмотра, поэтому диагностическую карту оформляли в страховой компании вместе с покупкой полиса ОСАГО. Иногда страховые агенты пренебрегали обязанностями осмотреть машину, а некоторые особо продвинутые компании и вовсе оформляли диагностическую карту онлайн. Новые правила нацелены на исключение таких случаев. Согласно им, водителю все же придется ехать в пункт осмотра. А чтобы избежать сговора водителя и оператора, проводится фотофиксация начала и окончания процедуры. Срок хранения фотографии — не менее пяти лет. Помогут ли новые правила снизить количество ДТП, которые происходят из-за технических неисправностей транспортного средства? Как убедить водителей относиться к своему автомобилю внимательнее? Надо ли в автошколах более углубленно преподавать устройство автомобиля? На эти вопросы в рамках пресс-конференции, прошедшей в медиацентре «Патриот», ответили автоэксперты.

Около 40–45% ДТП происходит из-за неисправностей рулевого управления и тормозной системы, еще 10–12% — это неисправность световых приборов, сказал в ходе конференции президент Ассоциации НАПТО Сергей Зубриський. По его словам, срок эксплуатации автомобиля в нашей стране фактически в два раза выше, чем в Европе. На российских дорогах доля транспортных средств возрастом до трех лет составляет всего около 20% и более трети всех автомобилей старше 15 лет. Поэтому формирование системы поддержания автомобиля в исправном состоянии очень актуально. В соответствии с законодательством нормы и правила техобслуживания устанавливает завод-производитель, и ответственность за соблюдение этих правил возложена на автовладельца.

«Мы сейчас формируем систему, которая поддерживает автомобили в исправности в течение всего срока эксплуатации. У нас есть гарантийная книжка и правила эксплуатации. Также установлено, что владелец ТС должен проводить ежедневный, подчеркиваю, ежедневный контроль технического состояния автомобиля в соответствии с инструкцией», — заявил спикер.

Еще один инструмент поддержания автомобиля в исправном состоянии — техосмотр. Изменения этой процедуры происходят не впервой. Нынешние нововведения по прошествии двух месяцев уже показали свои уязвимые места, считает председатель Санкт-Петербургского регионального Совета Ассоциации НАПТО Александр Довгалюк.

«Фотофиксация начала работать с 1 марта, прошло два месяца, и мы видим недостатки. Идет атака на фотофиксацию. Она оказалась незащищенной с точки зрения закрепления фотографии на входе и выезде с пункта осмотра. Есть проблемный момент с мониторингом, который никто не осуществляет», — считает он.

Техосмотр 2021: лазейка для недобросовестных автовладельцев
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Количество водителей, которые непосредственно приезжают в пункт осмотра, увеличилось, признал Довгалюк. Но, с другой стороны, фотография, размещенная в базе СТО незащищена. Это позволяет станциям технического обслуживания выдавать диагностическую карту, прикрепляя удаленно размещенные фотографии автомобиля. 

«Все ожидали, что фотофиксация будет прочно привязана к месту проведения ТО. Но постановление Минтранса указывает только на параметры оборудования для фиксации осмотра. Получается, любой, кто имеет телефон, может сфотографировать автомобиль», — пояснил он.

Участник пресс-конференции уверен, если бы камеры были жестко привязаны к оборудованию на станции на входе и на выходе авто, это прикрыло бы очередную лазейку. 

Техосмотр 2021: лазейка для недобросовестных автовладельцев
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению эксперта по безопасности дорожного движения Александра Сальникова, человек, который хочет найти обходной путь и обмануть систему, всегда найдет способ сделать это. Поэтому помимо законодательного регулирования и контроля в этой сфере, необходимо заниматься еще и воспитанием культуры вождения.

«Надо усиливать разъяснительную и воспитательную работу. Все дело в голове водителя, а не в автомобиле. Посмотрите, как мы формируем облик водителя. Есть телепередачи, в которых рассказывают, как безопасно водить и так далее, но их мало. Телевизионные эфиры заполнены всякой чернухой. И название у них соответствующее. С каких пор дорога превращается в поле битвы? Так мы воспитываем водителей», — прокомментировал он.

Помимо прочего, Александр Сальников предложил повысить возраст получения прав. По его словам, это нормальная мировая тенденция. Уже доказано, что до 24 лет у человека притуплено чувство опасности, поэтому молодежь на дорогах часто ведет себя довольно «бесшабашно».

техобслуживание новые правила ТО
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