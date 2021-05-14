Полицейский спас рыбака с оторвавшейся льдины в холодных водах Енисея

Красноярск, 14 мая. На севере Красноярского края житель Трухановского района решил выйти на подледную рыбалку. Его не смутила ни толщина льда, ни промоины.

В результате льдину с мужчиной оторвало и стало уносить от берега. В этот момент берег Енисея патрулировал помощник оперативного дежурного полиции Туруханского района Афанасий Вебер. Заметив человека на льдине на расстоянии 50 метров, полицейский с берега стал помогать выбирать безопасный путь.

Рыбак приблизился к правоохранителю, перебираясь со льдины на льдину. После этого страж порядка помог мужчине выбраться на берег.

«Решил половить налимов. Не ожидал, что лед так резко треснет. Перепрыгнул на большую льдину, и она тут же отломилась,» — рассказал о случившемся мужчина.

Спасенным оказался местный житель 1962 года рождения. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.