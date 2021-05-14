Исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в ближайшие дни

Пекин, 14 мая. Китайский зонд «Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в промежуток с 15 по 19 мая. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Космическое ведомство оценило состояние полета зонда. По расчетам китайского управления, «Тяньвэнь-1» должен совершить посадку на равнине Утопия в промежутке с 15 по 19 мая.

Космический аппарат «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на Хайнане. В феврале он достиг орбиты Марса. На борту зонда находится марсоход «Чжужун», который займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

Ранее сообщалось, что беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса. Вертолет-беспилотник Ingenuity провел первый полет в рамках космических испытаний организации.