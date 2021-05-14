Эрдоган заявил, что Турция намерена оказывать поддержку Иерусалиму

Анкара, 14 мая. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что Анкара готова оказывать поддержку Иерусалиму с такой же решительностью, с какой поддерживала Азербайджан в Карабахе.

Ранее стало известно, что между армией Израиля и палестинцами начались столкновения. Обе стороны осуществляют ракетные обстрелы. Уже есть погибшие среди населения. Теперь Турция приступает к активной поддержке Иерусалима.

«Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы», — заявил Эрдоган.

Также недавно Эрдоган назвал действия Израиля в отношении палестинцев «террором». Он отметил, что Тель-Авив систематически осуществляет агрессивные акции, когда мусульмане празднуют священный месяц Рамадан.