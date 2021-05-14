Итоги дебатов: читатели ФАН поддержали идею господдержки профессионального спорта



Баснословными гонорарами футболистов уже никого не удивить. Плюс государство вкладывает огромные средства в строительство спортивных объектов международного уровня и всячески вкладывается в спорт высоких достижений. Должен ли профессиональный спорт и дальше получать господдержку? Не лучше ли эти средства направить на развитие массового спорта и популяризацию его среди населения? В ток-шоу «Слово против слова», посвященному этой теме, которое состоялось 7 мая на площадке пресс-центра «Патриот», сошлись председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке, вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский и журналист Игорь Петрашевич.

После того, как оппоненты привели все «за» и «против», у читателей ФАН была неделя, чтобы проголосовать за одного из участника дебатов, тем самым высказав и свою точку зрения.

Игорь Петрашевич выступил за сокращение финансирования профессионального спорта со стороны государства. По его мнению, объем вложения денег в эту сферу в нашей стране сопоставим с европейскими странами, но видимых результатов, если взять тот же футбол, нет.

Однако, как заметил в ходе дебатов Петр Казанский, профессиональный спорт — это не только сами футбольные клубы, но и академии при них, в которых занимаются тысячи спортсменов. Плюс государственное финансирование профессиональной сферы, дает большие возможности для развития массового спорта. Без господдержки невозможно было бы построить спортивные объекты мирового уровня и организовать проведение различных олимпиад, чемпионатов мира и других соревнований. Все эти меры делают спорт и здоровый образ жизни популярным среди населения, высказал мнение специалист.

Федеральное агентство новостей /

И судя по итогам голосования, с этим мнением согласилось большинство читателей ФАН. Точке зрения Петра Казанского отдали предпочтение 75% участников голосования. С мнением Игоря Петрашевича согласились 23% и 3% проголосовавших посчитали этот вопрос спорным.