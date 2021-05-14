Компания «МегаФон» сменила генерального директора

Москва, 14 мая. Новым генеральным директором «МегаФона» стал Хачатур Помбухчан. Ранее он работал в сети «Азбука вкуса» и ПАО «Магнит».

Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в условиях новых реалий, сообщил председатель совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский. По его словам, новый генеральный директор работает в компании с 2020 года.

Ранее он был членом совета директоров, а после занял пост исполнительного директора. С приходом на новую должность Помбухчан сфокусируется на уровне роста всех главных показателей компании, отметил Стрешинский.

Ранее сообщалось, что данные туристов могут начать использовать в России для развития инфраструктуры. Ассоциация больших данных создана в 2018 году для формирования бизнес-ориентированной стратегии развития рынка, также в нее вошла компания «МегаФон».