Путин заявил, что Украину превращают в антипода России

Москва, 14 мая. Украину превращают в какой-то антипод России, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.

Российский лидер прокомментировал ситуацию в Незалежной. По его словам, на Украине происходит зачистка политического поля. Западные партнеры никак не реагируют на происходящее, добавил президент. Владимир Путин отметил, что Украину превращают в «анти-Россию».

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова ранее подтвердила готовность Киева к саммиту с США. Речь идет о встрече президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.