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Убийца и уличная грабительница из Англии заявили о намерении пожениться

Общество
Убийца и уличная грабительница из Англии заявили о намерении пожениться
pixabay.com  /  Ichigo121212

Питерборо, 14 мая. Убийца-рецидивистка Джоанна Д. заявила о намерении жениться на уличной грабительнице. По словам рецидивистки, ее избранница запретила Джоанне убивать людей.

Джоанна Д. — одна из двух женщин в Великобритании, отбывающих пожизненное заключение. Эксперты-криминалисты прозвали девушку «чистое зло», поскольку британка безжалостно убивала своих жертв, считая, что это «более забавно и весело». Теперь убийца-рецидивистка решила жениться, дабы остановить свое пагубное пристрастие, сообщает The Sun.

Избранницей кровожадной англичанки стала уличная грабительница Хейли П., которая говорит о Джоанне, как о своей школьной возлюбленной. Воровка отбывала 16-летний срок заключения в той же частной женской тюрьме Бронзфилд, где сидела зарезавшая девятерых мужчин британка. Здесь же женщины познакомились и решили связать себя узами брака.

«Это очень странные отношения, но они кажутся хорошими друг для друга. Они разговаривают каждый божий день и действительно намерены пожениться к концу года», — прокомментировал ситуацию источник.

Известно, что Хейли П. положительно влияет на агрессивность своей будущей невесты. По словам грабительницы, единственная причина, по которой Джоанна до сих пор никого не убила в тюрьме, заключается в том, что Хейли не позволила ей. Отмечается, что и убийца не имела никаких неприятностей за решеткой, и ее избранница стала более эмоционально стабильной, когда они были вместе.

«У них есть соглашение, что Джоанна не могла напасть ни на кого другого, пока она находится в отношениях с Хейли», — добавили в администрации тюрьмы.

Грабительница находится в лондонском хостеле для отпущенных под залог после освобождения из тюрьмы. Сообщается, что она встречалась с адвокатами, чтобы обсудить брак с Джоанной Д., а после пошутила, что им не разрешат разрезать свадебный торт, потому что ни за что не дадут убийце нож.

«Джоанна более девчачья, так что Хейли не наденет платье на свадьбу, она, скорее всего, наденет костюм», — появились подробности будущего торжества.

Джоанна Д. хладнокровно убила девятерых мужчин разного возраста, профессий и внешности. Со всеми жертвами девушка либо находилась в сексуальных отношениях, либо заманивала их подобными предложениями, после чего расправлялась с избранниками. Тела ее жертв были найдены в канавах в Кембриджшире, а одного из погибших она одела в черное платье с блестками.

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