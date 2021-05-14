Звезда «Универа» Анна Хилькевич назвала свою главную ошибку при воспитании детей

Москва, 14 мая. Известная актриса Анна Хилькевич пришла в ужас от того, что создает из своих детей перфекционистов и идеалистов. Осознав ошибку, звезда старается менять систему воспитания.

Знаменитость старалась не говорить своим дочерям такие фразы, как «смотри, не упади», «будешь плакать», «свалишься». Вместе этого она использовала слова «осторожно» и «аккуратно».

Недавно артистку осенило, что она была не права. По ее мнению, такой подход программирует детей на страх ошибиться. Это одна из главных ошибок при воспитании.

««Аккуратно» — слово, которое тормозит ребенка. Он становится идеалистом и перфекционистом. А как мы уже знаем, излишний перфекционизм не помогает, а наоборот, мешает. Невозможно быть идеальным. Их не бывает. Это постоянные ожидания от себя чего-то. Это боязнь провала», — написала 34-летняя знаменитость на своей странице в Instagram.

Звезда сериала «Универа» старается не употреблять подобные слова. А как только из ее уст вылетают первые буквы этих слов, прикусывает губу.

Хилькевич увлекается детской психологией. Она рассказала, что не целует детей в губы, поскольку нельзя стимулировать «эрогенные зоны» у несовершеннолетних.