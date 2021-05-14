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Современная библиотека с национальным колоритом открылась в Башкортостане

Общество
Современная библиотека с национальным колоритом открылась в Башкортостане
Федеральное агентство новостей  / 

Уфа, 14 мая. Центральная районная модельная библиотека открылась в селе Караидель Республики Башкортостан после обновления. Модернизация библиотеки, которая в следующем году отметит 90-летие, проходила в рамках национального проекта «Культура». Церемония открытия обновленной библиотеки прошла онлайн и была приурочена к культурному форуму «Арт-Курултай».

Реновация и укрепление материально-технической базы превратили библиотеку в современную площадку, где читатели могут интересно проводить досуг. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на открытии библиотеки отметила, что нацпроект «Культура» наконец-то реализовывается наравне с другими нацпроектами и занимает ведущие позиции по освоению средств и реализации.

«За эти два года построено 638 ДК, более 200 автоклубов, 306 модельных библиотек — это то, чего ждут наши люди в селах, городах, это все, что наполняет нашу жизнь новыми смыслами», — заявила Гумерова.

Современная библиотека с национальным колоритом открылась в Башкортостане
Федеральное агентство новостей  / 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова выразила надежду, что модельные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта «Культура», станут местом постоянного вдохновения, стимулом к интеллектуальному развитию и помогут посетителям открывать не только новое в себе, но и новое в целом мире.

Кроме того, фонд Караидельской библиотеки пополнили 3,5 тысячи книжных и журнальных новинок. Помещение библиотеки разделили на музей занимательных наук «Экспериментаниум», детскую зону для творчества и игр, выставочное пространство, литературное кафе, конференц-зал, совмещенный с электронным читальным залом, а также появились площадки для семейного досуга, работы, творчества и реализации совместных социальных проектов.

Современная библиотека с национальным колоритом открылась в Башкортостане
Федеральное агентство новостей  / 

Особое место в обновленной библиотеке занимает молодежная зона «Квартал 13/1», где будет организована работа театральной и фото- и видеостудии, будет проводиться мастер-классы, интеллектуальные квизы, просмотры фильмов, танцевальные и караоке-вечера.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на открытии библиотеки после модернизации поблагодарил федеральные власти за нацпроекты, благодаря которым в регионе модернизировали 357 культурных учреждений.

«Приведу в пример только один небольшой эпизод: в маленькой деревне Асяново через модельную библиотеку мы вышли на связь с космонавтами. Телемост прошел в ходе Всероссийской акции «Библионочь-2021», посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина», — отметил Радий Хабиров.

Современная библиотека с национальным колоритом открылась в Башкортостане
Федеральное агентство новостей  / 

Отличительной чертой центральной библиотеки является не только ее современность, но и культурная преемственность традиций, передача культурного наследия молодому поколению посредством современных технологий.

башкортостан библиотека
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