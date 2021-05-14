Президент Турции заявил, что с 17 мая республика начнет выходить из локдауна

Анкара, 14 мая. Турция готовится запустить процесс нормализации после введенного локдауна в рамках борьбы с пандемией, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно заявлению турецкого лидера, местные власти начнут процесс выхода из локдауна уже 17 мая. По данным агентства ТАСС, с июня турецкие власти в значительной степени ослабят ограничения, чтобы люди могли вернуться к привычной жизни.

Россия готова обеспечить поставки препарата от коронавируса «Спутник V» в Турцию. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава РФ Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.