Глава Росгвардии вручил орден Кутузова 4-му полку оперативного назначения

Москва, 14 мая. Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов 14 мая во время торжественной церемонии вручил 4-му полку оперативного назначения дивизии имени Ф. Э. Дзержинского орден Кутузова.

Торжественное мероприятие состоялось в честь 100-летия 4-го полка оперативного назначения. В этот день, согласно указу президента России Владимира Путина, воинскую часть наградили орденом Кутузова.

Виктор Золотов отметил, что боевой путь полка неразрывно связан с борьбой за свободу родины. К тому же воины-дзержинцы проявляли свой героизм и верность присяге в годы Великой Отечественной войны и стойко обороняли Москву. Глава Росгвардии поблагодарил военных за преданность долгу.

Также в рамках мероприятия были поощрены участники недавнего парада Победы на Красной площади. Золотов отметил ответственную подготовку солдат и офицеров 2-го оперативного полка дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

В конце торжества выступил военный оркестр и рота почетного караула, а специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона показали навыки разборки и сборки военного вооружения.

Ранее стало известно, что Росгвардия организовала встречу ветеранов Второй мировой войны из РФ, Франции и США.