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Американец до смерти избил ребенка за справление нужды в одежде

Происшествия
Американец до смерти избил ребенка за справление нужды в одежде
pixabay.com  /  Vitor Vitinho

Лас-Вегас, 14 мая. Американца обвинили в избиении до смерти сына своей подруги Тейлер Н. Двухлетний малыш «провинился» тем, что сходил в туалет прямо в одежде, после чего его несколько раз ударили.

Трагедия случилась в Лас-Вегасе на Парадиз-роуд, где мальчика оставили в отеле на попечении 27-летнего Террела Р. Мама двухлетнего американца Амари уехала в Колорадо, а вернувшись, обнаружила, что ее сын пропал. «Попечитель» заявил женщине, что малыша якобы забрала его тетя по отцовской линии. Как все было на самом деле, сообщает The Daily Mail.

Убитая горем американка распространила в Сети пост, где напрямую обвинила экс-возлюбленного в убийстве ее сына. Однако преступник не собирался сдаваться полиции, сочинив целую историю. Так, мужчина заявил, что на пороге его дома появилась некая женщина, назвалась сестрой биологического отца Амари и сказала, что приехала за мальчиком.

При этом родственники Амари по отцовской линии категорически отрицали, что мальчик у них, и вскоре полиция обратила внимание на Террела Р. как на главного подозреваемого в исчезновении малыша. Согласно информации полиции, злоумышленник долго не говорил правоохранителям правду, тело ребенка также не могли обнаружить какое-то время. Когда же труп малыша был найден рядом с его домом, других подозреваемых у стражей порядка не осталось.

Вскоре мужчина признался в убийстве Амари, заявив, что «ударил ребенка много раз, что привело к его смерти». Агрессивного «попечителя» заключили под стражу. Известно, что американец имеет в прошлом криминальную историю, которая включает в себя судимости за кражу со взломом, грабеж и нанесение побоев с целью совершения грабежа. Террел Р. предстал перед судом по обвинению в убийстве, сейчас злоумышленник содержится в следственном изоляторе округа Кларк без права внесения залога.

дети сша убийство побои
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