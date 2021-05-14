Рекордные темпы ипотечного кредитования сохраняются в России

Москва, 14 мая. Объемы выдачи ипотеки в России по итогам апреля 2021 года сопоставимы с показателями декабря 2020-го, когда был достигнут максимум за всю историю.

С января по апрель отечественные банки выдали 613 тыс. ипотечных кредитов, из них 20% пришлись на льготную программу по ипотеке, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на данные "ДОМ.РФ" и Frank RG.

Он отметил, что в апреле сохранились рекордные объемы. За этот месяц было выдано 195 тыс. кредитов на общую сумму 560 млрд рублей, что вдвое больше, чем в апреле 2020 года и сопоставимо с объемами декабря прошлого года, когда был установлен рекорд за всю историю кредитования в стране.

Правительство Российской Федерации расширит программу, по которой предоставляется льготная ипотека, для семей с детьми, сообщалось ранее.