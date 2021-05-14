Более 10 мутаций коронавируса выявлено в Свердловской области

, 14 мая. Специалисты Роспотребнадзора в Свердловской области заявили, что выявили 11 штаммов коронавируса у жителей региона. Индийский штамм не обнаружен.

На данный момент эксперты имеют информацию об 11 мутациях коронавируса, которые выявлены у жителей Свердловской области, сообщает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Она отметила, что среди данных штаммов не найден Индийский. Однако рассказала, что на данный момент известно о 23 гражданах, которые прибыли из Дели. В их отношении приняты дополнительные меры безопасности. Анжелика Пономарева подчеркнула, что новые штаммы коронавируса были выявлены у лиц, которые вернулись из Турции, ОАЭ и с Мальдивских островов.

Ранее Голикова заявила об эффективности российских вакцин против индийского штамма коронавируса. Она отметила, что разработанные российскими учеными вакцины от COVID-19 являются эффективными против индийского штамма.