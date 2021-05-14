Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе

Неподготовленные люди в космосе грозят профессиональным космонавтам, потому что они отнимают у них время и силы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Михаил Корниенко.

Собеседник прокомментировал сообщения СМИ о том, что на 5 октября этого года назначен полет режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма «Вызов». По мнению летчика-космонавта, к тому времени путешественники не успеют получить знания и навыки, необходимые для подобной командировки.

«Я вас умоляю! Я к полету 13 лет готовился, а им четыре месяца дают или полгода… Это не подготовка. «Не лезь туда и сюда руки не суй» — вот суть этой подготовки», — сказал Герой Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, во время полета в случае нештатной ситуации для слаженной работы и устранения неполадок слева от командира должен находиться бортинженер, а не турист. Михаил Корниенко также прокомментировал предположения о том, что за полет в космос Юлия Пересильд и Клим Шипенко могут быть удостоены звания Героя Российской Федерации.

«Я против. Это дискредитирует [звание]. Они — не профессионалы, летят туда чисто с коммерческой целью. Давайте всем туристам, американцам, англичанам звание Героя давать. Профессиональный космонавт, прежде чем лететь, минимум восемь-десять лет проходит подготовку. На нем громадная ответственность лежит. А этих двоих мало того, что за уши нужно тащить, так еще и там за ними ухаживать и спустить благополучно. И что, за это им Героев давать?» — сообщил собеседник ФАН.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Он также напомнил, что полет в космос — вовсе не увеселительная прогулка. Нештатные ситуации могут происходить и на взлете, и на станции, и на посадке. Причем особенно опасный этап — посадка.

«На МКС таким людям делать нечего. ˂...˃ Их здоровье меня мало волнует. Это опасно для всей станции, для экипажа, потому что внимание рассеивается, требуются дополнительные усилия от экипажа. Не дай Бог что-то случается, разгерметизация или пожар. Их не успеют подготовить. Они не будут знать своей роли. Мы все это проходим в России, в Хьюстоне, в Европе. На станции — шесть человек экипажа. За каждым расписана роль. Один в случае пожара — с огнетушителем, другой перекрывает люки, и так далее. Что там один наш человек сделает? На него валится тройная нагрузка. А у этих [гостей] будут глаза по пять копеек, и за ними еще будет нужно следить, в скафандры одеть», — пояснил летчик-космонавт.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

В завершение Михаил Корниенко выразил готовность помочь авторам проекта в его реализации.

«У нас всех есть фото- и видеоподготовка. Дайте нам сценарий, и мы в свободное время там отснимем. Гораздо проще, дешевле это будет и профессиональнее. Выхлоп от их поездки — это еще вилами по воде… Пускай на Земле снимают. Станция — это дорогущее сооружение, 160 миллиардов [на орбите] летает. Это — большая космическая лаборатория. Там профессионалы должны работать», — заверил Герой Российской Федерации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что актриса Юлия Пересильд ответила на критику сериала «Угрюм-река».