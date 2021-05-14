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14 мая 18:21
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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
18:01
Шоу-бизнес
Скрывавшая беременность Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к родам
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Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе

Общество
Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе
wikipedia.org  /  NASA / Bill Ingalls

Неподготовленные люди в космосе грозят профессиональным космонавтам, потому что они отнимают у них время и силы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Михаил Корниенко.

Собеседник прокомментировал сообщения СМИ о том, что на 5 октября этого года назначен полет режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма «Вызов». По мнению летчика-космонавта, к тому времени путешественники не успеют получить знания и навыки, необходимые для подобной командировки.

«Я вас умоляю! Я к полету 13 лет готовился, а им четыре месяца дают или полгода… Это не подготовка. «Не лезь туда и сюда руки не суй» — вот суть этой подготовки», — сказал Герой Российской Федерации.

Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, во время полета в случае нештатной ситуации для слаженной работы и устранения неполадок слева от командира должен находиться бортинженер, а не турист. Михаил Корниенко также прокомментировал предположения о том, что за полет в космос Юлия Пересильд и Клим Шипенко могут быть удостоены звания Героя Российской Федерации.

«Я против. Это дискредитирует [звание]. Они — не профессионалы, летят туда чисто с коммерческой целью. Давайте всем туристам, американцам, англичанам звание Героя давать. Профессиональный космонавт, прежде чем лететь, минимум восемь-десять лет проходит подготовку. На нем громадная ответственность лежит. А этих двоих мало того, что за уши нужно тащить, так еще и там за ними ухаживать и спустить благополучно. И что, за это им Героев давать?» — сообщил собеседник ФАН.

Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Он также напомнил, что полет в космос — вовсе не увеселительная прогулка. Нештатные ситуации могут происходить и на взлете, и на станции, и на посадке. Причем особенно опасный этап — посадка.

«На МКС таким людям делать нечего. ˂...˃ Их здоровье меня мало волнует. Это опасно для всей станции, для экипажа, потому что внимание рассеивается, требуются дополнительные усилия от экипажа. Не дай Бог что-то случается, разгерметизация или пожар. Их не успеют подготовить. Они не будут знать своей роли. Мы все это проходим в России, в Хьюстоне, в Европе. На станции — шесть человек экипажа. За каждым расписана роль. Один в случае пожара — с огнетушителем, другой перекрывает люки, и так далее. Что там один наш человек сделает? На него валится тройная нагрузка. А у этих [гостей] будут глаза по пять копеек, и за ними еще будет нужно следить, в скафандры одеть», — пояснил летчик-космонавт.

Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

В завершение Михаил Корниенко выразил готовность помочь авторам проекта в его реализации.

«У нас всех есть фото- и видеоподготовка. Дайте нам сценарий, и мы в свободное время там отснимем. Гораздо проще, дешевле это будет и профессиональнее. Выхлоп от их поездки — это еще вилами по воде… Пускай на Земле снимают. Станция — это дорогущее сооружение, 160 миллиардов [на орбите] летает. Это — большая космическая лаборатория. Там профессионалы должны работать», — заверил Герой Российской Федерации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что актриса Юлия Пересильд ответила на критику сериала «Угрюм-река».

космос мкс корниенко пересильд
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Все новости / Общество / Дайте сценарий, мы снимем лучше: космонавт рассказал, чем опасны туристы в космосе
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