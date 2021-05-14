Глава Башкортостана объявил о запуске программы «Сельский работник культуры»

Уфа, 14 мая. Республиканская программа «Сельский работник культуры» стартует в Башкортостане в сентябре 2021 года, заявил глава региона Радий Хабиров.

В Башкортостане уже успешно действуют федеральные и республиканские программы «Земский доктор», «Земский учитель» и «Сельский тренер». По словам Хабирова, первые 60 грантов по 500 тыс. рублей пойдут на поддержку работников сельских учреждений культуры уже с осени.

«Я уже подписал соответствующее распоряжение», — добавил губернатор на культурном форуме «АРТ-Курултай».

Ранее стало известно, что регионы РФ смогут получить краткосрочные бюджетные кредиты без погашения займов, полученных в прошлом году. Речь идет о ссудах, которые выдаются на срок до 240 дней.