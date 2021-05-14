Жителям Урала пообещали аномальную жару до +37 градусов

Екатеринбург, 14 мая. Погода на Южном Урале в ближайшие выходные ожидается аномально жаркая. Температура повысится до +37 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендовали местным жителям соблюдать правила безопасного поведения в таких погодных условиях. Так, при выходе на улицу следует больше времени проводить в тени.

Одеваться предпочтительно в светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных материалов и головные уборы. Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных машинах.

Москвичам тем временем пообещали существенное потепление на следующей неделе. С понедельника в городе будут фиксироваться значения до +23...+28 градусов.