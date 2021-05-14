Музыкальный фестиваль Park Live вновь отменили из-за пандемии

Москва, 14 мая. Известный фестиваль музыки Park Live, запланированный на лето, вновь перенесли. Причиной стала пандемия коронавируса.

Год назад поклонники фестиваля должны были встретиться и окунуться в мир музыки, но в планы вмешался коронавирус. Тогда фестиваль перенесли, в этот раз организаторам вновь не удалось договориться о проведении мероприятия.

«Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», — говорится в сообщении фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Предполагается, что в следующем году фестиваль будет проходить в три уик-энда. На сцене выступят The Killers, Placebo, My Chemical Romance, Gorillaz и Deftones, указал сайт 360tv.ru.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в различные сферы жизни. Например, в прошлом году отменили песенный конкурс «Евровидение», его перенесли на этот год.